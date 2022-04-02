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Компания OnePlus объявила радостную новость для фанатов их девайсов на территории Соединенных Штатов Америки и Европы, смартфон OnePlus 10 Pro поступил в продажу в их странах. Отличий от китайского "брата" нет, хотя постойте, есть одно отличие - цена.
В Китае вас попросят заплатить 4699 юаней, это 60 тысяч рублей за базовую версию, а вот в "цивилизованных" европейских странах и США с вас просят 899/999 долларов, в зависимости от комплектации, которую вы выбираете (74-82 тысячи рублей). Как вы понимаете, отличия в цене аж в 15-20 тысяч рублей, что может быть весомо для жителей СНГ.
Жители России могут приобрести аппарат на Aliexpress за сто тысяч рублей и выше, либо экономить и приобрести китайскую версию за 75-76 тысяч, что в любом случае выходит дороже, чем приобретать девайс непосредственно на территории Китая.
Что-же получит покупатель за такие деньги:
- Amoled экран 3216х1400 с 6.7 дюймов. Частота обновления экрана динамическая, от 1 до 120 гц.
- Установлено Snapdragon 8 Gen 1 и Adreno 370. 8 гигабайт ОЗУ в стандартной версии, и 12 в улучшенной.
- Основная камера на 48 мп + 32 мп фронтальная + 8 теле + 50 мп широкоугольная.
Отмечу, что в Китайской версии установлен ColorOS, а для всех остальных - двенадцатая версия OxygenOS.