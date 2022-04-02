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В США можно купить консоль Xbox Series X без дополнительных условий
Видимо проблема с логистикой или чипами пошла на спад.
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Купить консоль в последнее время было еще тем испытанием, однако, сейчас ситуация начинает медленно восстанавливаться и идет к облегчению. Из-за дефицита чипов и проблемами с логистикой консоли выкупались и перепродавались спекулянтами, из-за чего цена была завышена в несколько раз, при чем такая ситуация не только в странах СНГ, но и в Соединенных Штатах тоже. В последние месяцы все пошло на спад, и уже сегодня консоль Xbox Series X можно приобрести без необходимости предзаказа.

Зайдя на любой сайт ритейлера, где продают данную консоль, можно увидеть, что Xbox продается без дополнительных условий. Непонятно почему так резко все поменялось, похоже компания смогла решить проблему с логистикой (хотя бы частично), либо проблема с чипами идет на спад. Также компания могла принять меры в сторону спекулянтов.

PlayStation 5 такая же радостная новость не коснулась, консоль все также тяжко найти в магазине, а если удастся, то нужно успеть приобрести ее быстрее, нежели это сделают проворные перекупы, чтобы заработать на ней в два раза больше.

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Если тенденция у Xbox продолжится, то в скором времени, любой пользователь из любого региона сможет без проблем приобретать некстген консоли.

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