Отличить от реальности ее действительно очень тяжело.





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Дэниел Мартингер - художник, который специализируется на окружающей среде и объектах, которые окружают нас. Он показал подписчикам свою работу в виде видео, которое он сделал на новой версии движка Unreal Engine 5. Если присмотреться, эти кадры будет довольно сложно отличить от реальности. Художник использовал кучу различных способов, чтобы сделать картинку правдоподобной, и не обошел стороной трассировку лучей.

Что говорить, если видно даже маленькие опилки от дерева. Эта демка поистине может занять первое место по качеству работы, и превзойти прошлую "ультра реалистичную" работу Matrix Awakens. Освещение сделано просто поразительно, все элементы выглядят как в реальности - пилы, молотки, радио и даже остатки от обработанного дерева. Конечно, если детально рассматривать работу, можно понять, что это графика, однако, на глаз - фотография.

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Отмечу, что ожидать в ближайшем будущем игр с такой графикой не стоит, ведь большинство игроков просто не сможет позволить себе запустить такую игру, из-за недостатка производительности. Десяток лет, выход пары поколений новых видеокарт и процессоров, а также новых консолей, и игроки точно смогут насладиться таким геймплеем, да еще и с куда более высоким разрешением.