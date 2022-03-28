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Сотрудники из киевского PR-агенства GTP Media сообщили, что будет с крупным конкурсом для инди-разработчиков в Восточной Европе. Indie Cup на данный момент приостановлен, и в этом году скорее всего он не пройдет. Участники команды Indie Cup проживают в Украине, и по понятным причинам не могут нормально подготовить и организовать мероприятие.
По словам сотрудников, все кто сейчас могут продолжать работу над проектом - делают это, и они не собираются останавливать процесс. По словам команды, в конце февраля они хотели объявить участников зимнего сезона, однако, не смогли это сделать. На данный момент времени W`22 закрыт, а все работы участников были выложены на сайте конкурса.
Команда заявила, что в этом году по сложившимся обстоятельствам не будет наград для победителей, а также выбора номинантов. Все игры, которые смогли пройти отбор на кубок были опубликованы на сайте. Зимний сезон ограничится лишь презентацией проектов.
Команда отметила, что инди-разработчикам из Российской Федерации и Белоруссии временно запрещено брать участие в конкурсе (вроде не распространяется на этот зимний конкурс). Между тем были остановлены страницы кубка на сайтах DTF, Render.ru и "Хабр".
Команда уже начала подготовку совершенно нового конкурса, это новый формат, его начали готовить еще до трагических событий. Подробности обещают выложить до конца весны/начала лета.