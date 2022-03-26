Теперь Avito будут управлять другие директора.

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OLX Group сообщили, что прекращают свою деятельность на всей территории России, а портал Avito как-раз входи в эту группу. В сообщении от Prosus, компании, которая владеет OLX Group, написано, что уже стартовало разделение сайтов, а именно российского Avito от остальных. Теперь весь сайт будет под контролем новых директоров на территории России, и не будет зависеть от OLX либо компании Prosus.

Хочу отметить, что данная компания является одной из самых крупных интернет-компаний в Европе. За несколько лет компания смогла получить 99,6% акций Авито за 1,2 миллиарда долларов, это произошло в 2019 году.

Хочу напомнить, что сама компания не желает останавливать работу на территории Российской Федерации, даже несмотря на протесты от сотрудников OLX, и просьбу украинских властей прекратить работу в РФ.

Скорее всего, данное решение связано из-за дохода российского сайта, либо они просто не хотят участвовать в конфликте, и приняли решение частично выполнить требования сотрудников и властей. В каком-то смысле, проект Avito стал самостоятельным.

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Напомню, что Авито поучаствовали в скандале с поиском наемников, однако, не ясно, авито удаляла эти обьявления, или их вовсе нет.