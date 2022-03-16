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Intel сообщила о своих намерениях инвестировать в европейское производство. В планах гиганта соорудить новейший крупный хаб по производству полупроводников, он будет располагаться на территории Германии, а для его успешного старта выделили 17 миллиарда евро. Еще 12 миллиарда евро решено вложить в ныне существующий завод в Ирландии.
Ко всем объявленным вложениям прилагается новый центр исследований и разработок во Франции. Инвестиции пройдут и по производству лития в Ирландии, Италии, Польши и Испании. В сумме компания инвестирует 33 млрд евро в европейское производство и исследования. Это только первый этап инвестиций в ЭС, в будущем компания продолжит дело, и потратит примерно 80 млрд евро.
Производство в Германии получит две полупроводниковые фабрики, само возведение планируется весной 2023 года в Магдебурге. Стартовать производство должно до 2027. Заводы займутся выпуском продуктов поколения "Angstrom". Производство работает не только для чипов самой Intel, а также для клиентов Intel Foundry Services. Создатели заявили, что проект даст 7000 рабочих мест в процессе строительства промышленности, а после завершения работ над возведением заводов, даст три тысячи навсегда.
В Ирландии собираются удвоить свои производственные мощности. Отмечу, что инвестиции по всей Европе входят в программу Intel IDM 2.0, она была представлена год назад директором Петом Гелсингером. За это время компания успешно инвестировала 20 млрд долларов в Аризону и еще столько же в Огайо.