Ошибки самые разные и встречаются на всех платформах.

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Многие игроки долго ждали дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed: Valhalla, однако старт аддона вышел не лучшим в техническом плане. Если взять все сообщения на реддите, а также запросы в поддержку компании, то можно абсолютно точно сказать, что технические проблемы с аддоном затронули все поддерживаемые платформы.

Одна из самых распространенных проблем у пользователей - вылеты. Они встречаются во время быстрого перемещения, когда пользователь начинаем менять снаряжение, а бывает просто так, идешь себе, изучаешь новые просторы, а игра решает вылететь. Вторая проблема - притормаживания, хотя до выхода патча таких проблем не наблюдалось. У некоторых игроков возникла проблема с бесконечной загрузкой их сохранения.

Патч с исправлением всех ошибок не выйдет за один день, так что игрокам придется ждать неделю, а может дольше и мириться с проблемами в новом дополнении от Ubisoft. Напомню, что фикс багов праздничного фестиваля Йоль продлился целых три недели, а с таким крупным дополнением, столько время вполне может пройти и сейчас.

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Новый аддон Dawn of Ragnarok стал доступен игрокам для приобретения 10 марта, и за это время скопилось довольно много претензий к разработчикам из-за тех.состояния дополнения.