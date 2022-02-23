Имеется две версии, обычная и Plus, их отличия - компактность и дополнительный режим глубокого сна.

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Коллектив из Winfuture поделился информацией, якобы Qualcomm разрабатывает новый мобильный SoC Snapdragon Wear 5100 для некстген аксессуаров. Новый SoC позволит устройствам работать значительно быстрее прежнего, а производителям использовать больше вычислительных ядер.

Сейчас стандартом для чипа является 5 нм, однако, Qualcomm уже изменила свою технологию на более эффективные 4 нм, что, как говорилось выше позволит новым SoC работать быстрее и тратить меньше энергии на поддержание. Производством новых чипов может заняться одно из подразделений Samsung, отмечу, что это не означает использование таких же чипов в акксесуарах Samsung. В планах у компании выпустить две версии чипа.

SW5100 - выйдет в "литом лазерном корпусе", сокращено MLP. В таком виде SoC и PMIC расположены в разных местах. SW5100+ - Использует "формованный встроенный пакет", сокращено MEP. Как вы могли догадаться, здесь SoC и управление питанием находятся на одном месте.

В чем серьезные отличия? Не только в том, что второй вариант компактнее первого. MEP имеет функцию глубокого сна, что снижает потребление энергии до минимума. В комплекте идет QCC5100, с помощью которого можно продолжать соединение со своим смартфоном по блютузу или WLAN, даже в случае включения глубокого сна. Скорее всего, компания будет продавать вариант MEP с пометкой плюс.

Версия 5100 и 5100+ имеют одинаковые ARM Cortex-A53, их максимальная частота 1,7 ГГц. Графикой выступает Adreno 702 с частотой до 700 МГц. Оперативная память LPDDR4X, а флеш-память eMMC 5.1. ОЗУ заявлено до 4 гигабайт. Также имеется встроенный процессор обработки изображений, он имеет поддержку двух камер с 13 и 16 мегапикселями. С его помощью можно записать видео в разрешении 1080P. Отмечу, что это позволяет совершать видеозвонки.

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До сих пор неизвестна дата выхода нового устройства, однако, до выхода осталось точно больше 3 месяцев.