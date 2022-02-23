По информации СМИ это произойдет в 2023 году.

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Появилась информация от СМИ, что компания LG рассматривает возможность создания прозрачного телевизора с OLED экраном и диагональю 55 дюймов. Такую идею предложило подразделение LG Display.

По планам команды, разработкой займётся коллектив из Home Entertainment Company. Панель будут устанавливать стандартным способом, как на всех современных телевизорах, ее не будут прятать в корпус.

По информации от достоверного источника, решение о разработке такого типа телевизора еще не принято, однако, в будущем такое решение от компании имеет место. Если главная команда LG согласится с такой идеей, то старт разработки высокотехнологичного телевизора начнется в этом году. В таком случае развития событий, устройство может выйти в середине/конце 2023 года.

Напомню, что раньше команда предлагала создать прозрачные OLED-вывески. До этого прозрачные устройства не решались делать для домашнего использования.

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Сейчас на рынке не так много предложений с прозрачным экраном, однако, Xiaomi сделали первые шаги в этом направлении. Телевизор с прозрачным экраном от Xiaomi - Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Телевизор также имеет OLED-экран, и диагональ 55 дюймов. Подробнее об устройстве написано на официальном сайте Xiaomi.