Их можно использовать для дополнительного пароля, кода и других регистрационных данных.

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Функции для браузера Chrome видимо сделать очень сложно, пару месяцев назад в браузере добавили функцию, которая разрешает пользователю вручную добавлять пароль. Отмечу, что нововведение добавлено только в тестовой сборке браузера, и до сих пор оно не появилось в стабильной версии, что странно. Скорее всего у гиганта Google есть куча идей для развития данной функции, и одна из них уже появилась в тестовой сборке.

В Chrome Canary появилась функция добавления примечания под ваш созданный пароль. Нововведение отображается при редактировании уже созданного пароля, но и непосредственно при первом сохранении. Google пока что не объяснила зачем эта функция нужна рядовому пользователю, однако, не так сложно придумать ей применение.

К примеру можно добавить дополнительный код или контрольный вопрос, если таковой имеется. Записать необходимую регистрационную информацию либо вовсе напомнить себе для чего пароль нужен;

Отмечу, что данная функция впоследствии может появиться и в Edge, ведь он создан на том же движке. Если это произойдет, то только после выхода функции в стабильной версии оригинального Chrome.

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Дополнительно скажу, что не у всех может отображаться функция даже на тестовых сборках, видимо компания собирается постепенно вводить фичу.