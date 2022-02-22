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Ubisoft будут делать игры более продолжительными для увеличения заработка
По их статистике, длинные игры приносят больше денег.
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Появилась информация от Axois, что Ubisoft могут поменять свое виденье по поводу разработки игр.

Французская компания Ubisoft опубликовала занимательную статистику, о том, что люди потратили больше времени на игру в Far Cry 6, чем в той же пятой части, а если углубляться в подробности, то на 45 процентов больше. В последнее время компания продвигает идею того, что чем больше в игре проводят время пользователи, тем больше зеленых смогут собрать создатели тайтла. Похоже, что компания хочет создавать длинные одиночные игры со скинами, и продавать их.

Ещё имеются данные про Riders Republic, прошлая игра студии имела на 60 процентов меньше среднего проведенного в игре времени на одного пользователя, что вновь подтверждает курс французской компании.

Как оказалось, игроки готовы не только покупать готовый продукт, а и дополнительный контент в нем. Речь скорее всего идет о косметических улучшениях. Пример тоже имеется, просто зайдите в Valhalla, и все сами поймёте. С каждым днём покупки дополнительного контента только растут...

Опять поговорим о бедном Assassin's creed, их последняя часть Valhalla смогла преодолеть отметку дохода в миллиард, что является невероятным успехом компании. Также это говорит о том, что компания продолжит двигаться в направлении увеличения времени на прохождение проекта, и конечно добавление ещё большего количества доната. А расширять стандартную игру изредка будут DLC с новыми квестами или локациями.

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Пока такая идея выглядит как абсолютная правда, стоит только посмотреть на последние релизы.

#ubisoft #dlc #valhalla #axois #время прохождения #донат в играх
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