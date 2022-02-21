Поздравления горилл продолжаются.

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Прошло несколько дней со дня выхода всеми ожидаемой Horizon Forbidden West, куча поздравлений, и пока они не собираются утихать. Так, на обложке итальянского журнала Vanity Fair появилась Элой, главная героиня игры. Как минимум, для электронной версии, обложка именно такая. Напомню, или расскажу, Vanity Fair это журнал посвященный поп-культуре и моде, а также событиях в этих сферах.

Конечно остановится на одной только обложке журнал не мог, а потому выпустил целую статью, там обсудили успех главной героини Horizon Forbidden West, благодаря тому, что команда разработчиков отклонилась от гендерных стереотипов, и не только их. Конечно статистика в статье тоже присутствует, они воспользовались цитатой от самих разработчиков из студии Guerilla. В игру играет 42% женщин, ибо именно так гласит официальная статистика от создателей, но журнал также отметил, что у команды получилось создать тайтл, в который интересно поиграть независимо от того, кто играет - женщина или мужчина.

Хотя не всех удивляют такие действия от редакции, ведь ранее одна из версий журнала Men`s Health решила поставить себе на обложку героя Кратоса, из такой же успешной God Of War. Читайте журнал, и станьте сильным как Кратос...

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Прочитать статью "Aloy e la rivoluzione" от Vanity Fair можно здесь.