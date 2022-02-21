400 автомобилей, 300 композиций и 34 гоночных трека в 97 вариациях.

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Джордан Мидлер, автор известного издания VGC написал в своем твиттере, о том, что запрет на выпуск обзоров Gran Turismo 7 не будет действовать с 2 марта, это произойдет в 14-01 по МСК. Отмечу, что это за два дня до релиза самого тайтла. Видимо Sony уже успела разослать журналистам ключи от игры, чтобы они успели как следует ознакомиться со всеми аспектами игры, и написать развернутую рецензию на проект.

Gran Turismo 7 - легендарная серия гоночных игр, с преобладанием симулятора в них, тем самым прямой конкурент Forza Motorsport. В игре будет присутствовать целых четыреста различных автомобилей от производителей по всему миру. Тридцать четыре гоночных трека, у которых будет в общем 97 вариантов, а для любителей музыки добавили более 300 композиций. Пользователям некстген консоли PlayStation 5 будет доступно две графических версии, первая это 4К разрешение и 60 кадров в секунду, а вторая это версия с трассировкой лучей, но как правило разрешение будет заметно хуже, скорее всего Full HD. Лучи присутствуют как в гонках, так и в режиме Scapes (фоточки).

Gran Turismo 7 - эксклюзив для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, она выходит 4 марта 2022 года. Готовьте свои кошельки, и ожидайте рецензии.

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Речь в твиттере:

Confirmed: the Gran Turismo review embargo is 11:01 AM UK time on March 2nd. Look out for content from myself and @scully1888 around then on @VGC_News