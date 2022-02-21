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Команду разработчиков Horizon Forbidden West поздравили куча студий из Sony, и не только. Сейчас же разработчиков можно поздравить с покорением первого места в британском чарте по продажам за 19 февраля 2022 года. На втором месте находится второй гигант в виде Pokemon Legends: Arceus, ранее они находились на первом месте. Третье место заняла Dying Light 2, что неудивительно, все самые свежие проекты.
По поводу Horizon, ее продажи составляют 32 процента на консоли PlayStation 4. А вот общий процент всех продаж упал на 35%, по сравнению с их прошлой частью Horizon Zero Dawn. Но не забываем, что за пять лет, рынок серьезно перешёл в цифровую сферу, и диски покупают в разы реже, чем пять лет назад, а именно тогда вышла Zero Dawn.
Давайте посмотрим на остальных участников британского чарта за прошлую неделю, она окончилась 19 февраля:
Есть несколько удивительных вещей. Во-первых, GTA V не смогла занять место в топе, а вот Cyberpunk 2077 серьезно прыгнула вперед после релиза патча 1.5, продажи выросли на 271%, что позволило занять 23 место в общем топе. Если команда разработчиков продолжит двигаться в том же направлении, то со следующими патчами они смогут вытянуть игру на 15 место, а может даже выше.