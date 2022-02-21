Теперь персонажи стали ощущаться живее.

реклама

Странный патч под номером 1.5 для Cyberpunk 2077 стал довольно странным апдейтом, с одной стороны куча мелких и не только нововведений, а с другой появились вылеты у пользователей ПК и PS4 (исправили на консолях). Перейдем к самим нововведениям, патч затронул, в том числе отношения персонажей в игре.

Например, если вы ложитесь спать в своих апартаментах, то можете проснуться с партнером. Будете получать в несколько раз больше новых текстовых сообщений от персонажа, надеемся, что они не будут такими однотипными, как были до этого.

В отличие от других, Панам будет присылать голую фотографию. От других персонажей такая фича не наблюдалась, однако, не исключено, что и другие персонажи смогут прислать фото.

Данным апдейтом команда разработчиков попыталась исправить проблему с романтической линией, когда партнер вроде бы есть, но от него нет никаких сообщений, будто ты сам. Пока проходишь ветку квестов все кажется хорошо, а потом идешь дальше, и не получаешь ни одного сообщения. В Cyberpunk 2077 решили как минимум попробовать исправить данный момент.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года и доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia, PC. По скидке игра продается за 999 рублей (-50% от начальной цены)