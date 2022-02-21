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Странный патч под номером 1.5 для Cyberpunk 2077 стал довольно странным апдейтом, с одной стороны куча мелких и не только нововведений, а с другой появились вылеты у пользователей ПК и PS4 (исправили на консолях). Перейдем к самим нововведениям, патч затронул, в том числе отношения персонажей в игре.
Например, если вы ложитесь спать в своих апартаментах, то можете проснуться с партнером. Будете получать в несколько раз больше новых текстовых сообщений от персонажа, надеемся, что они не будут такими однотипными, как были до этого.
В отличие от других, Панам будет присылать голую фотографию. От других персонажей такая фича не наблюдалась, однако, не исключено, что и другие персонажи смогут прислать фото.
Данным апдейтом команда разработчиков попыталась исправить проблему с романтической линией, когда партнер вроде бы есть, но от него нет никаких сообщений, будто ты сам. Пока проходишь ветку квестов все кажется хорошо, а потом идешь дальше, и не получаешь ни одного сообщения. В Cyberpunk 2077 решили как минимум попробовать исправить данный момент.
Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года и доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia, PC. По скидке игра продается за 999 рублей (-50% от начальной цены)