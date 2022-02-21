Об этом заявил Геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида

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После громкого заявления президента компании Square Enix Ёсукэ Мацуда, о том, что они могут добавить в свои игры NFT, игроки стали сильно переживать. Больше всего нервничать пришлось фанатам Final Fantasy XIV, ведь туда можно добавить кучу NFT "плюшек", к примеру NFT-карточки, модели, предметы и так далее, на что хватит фантазии у команды разработчиков, а у них она точно хорошо развита. К счастью, геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида успокоил всех пользователей, ожидавших смертного новвоведения. NFT в игру точно не добавят, как минимум по его словам, это именно так. Об этом он сообщил во время своего лайвстрима.

Плюс ко всему, Ёсида объявил, что 22 февраля возвращается пробный период для игры Final Fantasy XIV. Недавно данную функцию отключали, ибо были проблемы с серверами, сейчас все решено. С помощью данной функции, можно опробовать игру совершенно бесплатно, и принять окончательное решение об покупке тайтла.

Отмечу, что команда разработчиков показала улучшения в графике, которая придет к нам с релизом версии 7.0. Персонажи будут сделаны более четкими и детальными. Волосы, кожа, экипировка станут лучше. Новые текстуры высокого качества используются для окружающей среды и данженов. Пока что апдейт в разработке, но его выход состоится совсем скоро...

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