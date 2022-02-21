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Обновление PlayStation 4 исправило проблемы с Cyberpunk 2077
на ПК вылеты пока что не исправили.
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Новый патч под номером 1.5 для Cyberpunk 2077 принес кучу проблем для игроков, как на ПК, так и на консолях. Игра через диск просто перестала запускаться на PlayStation 4. Игроки на персональных компьютерах тоже не рады, ведь у них игра стала чаще вылетать, а у некоторых вообще не запускается. 

Однако, сегодня для PlayStation 4 вышло свежее обновление, которое успешно устранило проблему с запуском Cyberpunk 2077. Теперь игра должна нормально запускаться с диска.

Слова разработчиков в твиттере: Для Playstation®4 вышло системное обновление, которое исправляет проблему с запуском дисковой версии Cyberpunk 2077. Пожалуйста, обязательно обновите систему перед запуском игры. Ссылка.

Про серьезную проблему с вылетами на ПК разработчики тоже знают, и у них есть предположения. Возможно данный сбой вызывают драйвера A-Volute, Nahimic или Sonic Studio. Пока команда разработчиков готовит апдейт с исправлениями, вы можете временно отключить данные аудиодрайверы перед запуском игры. Это должно исправить вылеты или проблемы при запуске. Исправление выйдет в скором времени. Патчноут 1.5 можно найти по данной ссылке.

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Cyberpunk 2077 вышла 19 сентября 2020 года и доступна на PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, PC, Google Stadia.

#cyberpunk 2077 #playstation #баги #update #вылеты
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