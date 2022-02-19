Выпущен хотфикс, который исправляет "эпилепсию"

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Некоторые пользователи смогли почти сразу заметить проблемы в игре Horizon Forbidden West, это было неестественное мерцание. Вскоре обнаружилось, что данный баг не смогли найти во время стадии полировки в последние месяцы перед релизом игры. Благодаря общению с комьюнити, разработчики смогли быстро решить проблему и уже выпустили хотфикс, который исправляет этот баг.

В большинстве случаев такой баг с мерцанием встречался в режиме производительности. Исправить проблему, хотя бы частично можно было с помощью включения размытия в движении, если вдруг игроки его отключали. Сейчас же вам необходимо только обновить игру, и обязательно перезапустить игру. Отмечу, что вы должны сделать перезапуск два раза - так указано в твиттере разработчиков.

Если ранее данная проблема наблюдалась у вас, то после этих двух манипуляций все должно исчезнуть, и более не появляться.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля этого года и доступна на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра недоступна пользователям персональных компьютеров, однако, не исключено, что игра через год или два доберется до ПК, как это произошло с первой частью, ведь разработчики не захотят терять прибыль. На консолях вы отдадите 4999 рублей.

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Ссылка на Twitter разработчиков: тут