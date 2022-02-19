она будет одна, и очень большая.

Прототип единой карты для Total War: Warhammer 3, куда могут войти большинство скрытых регионов. реклама

Total War: Warhammer 3 недавно получила жизнь, а датамайнеры уже приступили к поискам интересной информации в файлах игры, и, они смогли найти упоминания поистине огромной игровой карты, которая объединяет абсолютно все регионы игры в одну мега-карту. Creative Assembly, студия, которая разрабатывает игру, подтвердила, что это "очень старый прототип", но упомянули, что общая карта может быть добавлена, а может и нет.

Уже найден обширный список регионов, которые спрятаны от игроков PC-версии. Некоторые регионы точно не будут добавлены в игру, однако, датамайнеры уверены в том, что в единую карту добавят большинство регионов из списка.

Данная карта больше на 40 процентов, нежели та, которая входит в Mortal Empires. На прототипе карты много черных линий, нет, это не границы разных регионов, а реки, дороги, горы, озера и так далее.

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Представитель студии Creative Assembly поговорил с пользователями в Discord. Там он сказал, что изображение карты, это довольно старый прототип, но большая единая карта появится, и также будет большой, однако, на данный момент времени студия не может ничего обещать. Вскоре команда разработчиков может рассказать подробнее, про такого вида карту.