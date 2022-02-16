Это произошло когда он очень громко позвал напарников на помощь.

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Курьезная ситуация случилась с одним из канадских стримеров по Apex Legends, его канал называется "Vuzby". Так получилось, что во время матча он немного переборщил с криком, он хотел позвать на помощь напарников в игре, но по итогу получилось несколько иначе, к нему наведалась полиция.

Похоже, что один из прохожих услышал крики о помощи из дома, и решил позвать нескольких полицейских, которые как раз были на дежурстве совсем неподалеку. Конечно полиция отреагировала, они постучали в окно стримера, а потом начали звонить во входную дверь. Девушка стримера пустила офицеров домой, а Vuzby продолжал стрим. Представьте состояние человека, который после сложной игры разворачивается, а за ним стоят два офицера.

Все окончилось хорошо, как для офицеров, так и для самого стримера, они просто посмеялись над этой ситуацией. Один из офицеров даже смог узнать стримера, и дал обещание подписаться на его канал.

Стример создал клип с этой ситуацией, переходите по ссылке и сможете ознакомиться с ней: ссылка.

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Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года, сейчас доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и некстген консолях. Игра совершенно бесплатная, так что можете начинать играть прямо сейчас, если не играли ранее.