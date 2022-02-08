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Правительство США использует геоданные пользователей Google
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Очень странная ситуация с властями США и Google, с одной стороны правительство против того, чтобы компания собирала геоданные их пользователей, однако, в то же самое время государство использует эти же данные для поиска нарушителей закона. Совсем недавно стало известно, что ФБР смогли раскрыть дело о поджоге полицейского участка в Сиэтле, и угадайте каким образом? Использовав Google. Вот немного подробностей:

ФБР потребовало (ключевое слово), чтобы корпорация предоставила местоположение абсолютно всех пользователей, которые были возле места преступления в момент поджога. Корпорация долго не думала, и уже через день передала информацию Бюро, а потом предоставила еще больше данных об двух выбранных подозреваемых.

Такие случаи совсем не редкость для Google, если верить информации из СМИ, то в 2020 году корпорация имела целых 11 033 запроса, и это все правоохранительные органы. 30 запросов в день. Мало того, корпорация исполнила все запросы, и предоставила данные.

А корпорация продолжает говорить о том, что они не следят за своими пользователями. Да конечно, именно потому предоставили столько данных.

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А дальше можно только гадать, сколько компаний "сливают" персональные данные пользователей, и ведь это могут делать не только большие компании, а и маленькая группа людей.

#google #fbi
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