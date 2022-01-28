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Лунные скидки в Steam: стартовала распродажа
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Еще не прошел даже месяц после окончания новогодней распродажи в Steam, а магазин уже готов начать новую, но уже по случаю "Лунного Нового года". Все игроки уже привыкли к этому празднику, и наверное сами встречают его вместе с Азиатами.

Данная распродажа будет длиться всего неделю, началась она 27 января, а завершится 3 февраля в 21:00 по московскому времени. Если вы нашли интересную для вас игру, можете воспользоваться большими скидками, а игр попавших в список более 10 тысяч. Для геймеров, которые хотят что-то приобрести во время распродажи, однако, не знают чего хотят, сделали специальные категории, по которым можно быстрее выбрать что-то для себя.

Информация для любителей халявы: на протяжении всей распродажи, с 27 января по 3 февраля вы сможете получать по одному анимированному стикеру с тигром, для этого необходимо каждый день посещать магазин очков Steam.

Магазин - магазин очков - ниже будет случайный стикер, жмите на него.

А вот мой топ пять игр, которые выгодно приобрести на распродаже:

  1. Horizon Zero Dawn (было 2800, стало 1400 (-50%)) - если не прошли, есть хорошая возможность завершить сюжет, чтобы потом продолжить историю в Horizon Forbidden West.
  2. Fifa 22 (было 3499, стало 1399 (-60%)) - выбор для фанатов футбола, если очень любите, берите.
  3. Planet Coaster (было 2249, стало 449 (-80%)) - для любителей экономических симуляторов.
  4. Frostpunk (было 599, стало 149 (-75%)) - отличный градострой.
    5. Marvel's Guardians of the Galaxy (было 2499, стало 1624 (-35%)) - говорят отличная игра.
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RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
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<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
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2060 12Gb подешевела на 21000р
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Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#steam #распродажа #лунный новый год #новогодняя распродажа
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sop18
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