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Совсем недавно игра Hearthstone получила обновление 22.2, а шустрые и проворные датамайнеры уже смогли обнаружить намёк на скорый выход нового класса. Облик друида Сюэня, Белого Тигра, Который выпадает из набора "Священный небожители" должен говорить слова в адрес монаха, но почему-то в игре такого нет.
Конечно же сразу утверждать про подготовку нового класса для игры по одним лишь звукам нельзя. Возможно команда разработчиков воспользуется данным звуком через несколько апдейтов, а может даже лет, но отрицать возможность добавления нового класса все же нельзя.
Отмечу, что в апреле 2021 года был проведен опрос главой разработки Hearthstone, его имя Дин Айала. В своем твиттере он провел голосование, где пользователи должны были определиться какой класс хотят видеть в проекте, когда-нибудь. Победил в голосовании некий "Рыцарь смерти", он набрал 52.6 процента, однако, монах смог набрать целых 47.4 процента. Не исключено, что разработчики добавят сразу два класса, но в будущем.
Hearthstone представитель редкого ККИ жанра, игра вышла в релиз 11 марта 2014 года, разработчиками выступают Blizzard. Сейчас доступна на PC, MacOs, Android и IOS. патч ноут последнего обновления можете найти по этой ссылке. (обновление 22.2)