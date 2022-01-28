В нем показали основные особенности игры.

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Команда разработчиков из студии Polyphony Digital вместе с издателем Sony показали фанатам новый трейлер, он посвящен гоночному симулятору под названием Gran Turismo 7. В нем решили показать основные особенности будущего проекта, и еще пару кадров геймплея игры.

В будущем тайтле вы сможете гонять на автомобилях с потрясающей графикой, а так как в игре будет присутствовать фоторежим, вы сможете сделать "крутые" фотографии прямо во время гонки или после нее, они могут получиться даже лучше, чем в Forza Horizon. Любой игрок сможет показать другим людям эти изображения. Если вы счастливый владелец геймпада DualSense, то сможете опробовать все его "фишки" - 3D-звук, тактильная отдача и адаптивные триггеры. Это позволит игрокам получить незабываемый опыт от любых гонок на всех трассах, а их более 90.

Еще больше информации про будущий симулятор покажут на предстоящем медиа-событии, оно должно пройти совсем скоро, 3 февраля, но пока это лишь слухи. Там же будут ответы на вопросы об игре Gran Turismo 7 от директора студии Polyphony Digital и создателя серии Gran Turismo. Отмечу, что про медиа-событие рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.

Gran Turismo 7 выходит только на консоли PlayStation, это произойдет уже 4 марта.

Также отмечу, Том Хендерсон считает, что релиз игры могут перенести.

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