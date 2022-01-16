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Совсем немного времени прошло с момента релиза Duel Princess. Позвольте немного рассказать об игре:
Duel Princess - визуальная новелла в жанре Tower Defence, где присутствует эротика, и преобладает аниме стиль.
Собственно очевидно, что игра не смогла пройти цензуру в Steam из-за 18+ контента, об этом намекнул даже сам разработчик игры. Отмечу самую важную деталь - разработчик не собирается менять игру, чтобы пройти цензуру, по крайней мере пока так.
Qureate известна играми с множеством эротического контента, однако, именно в Duel Princess появились сцены с "наказаниями", а также механика повреждения одежды, видимо именно это не понравилось Steam, и они решили не пускать игру в свой магазин. Кстати, на Nintendo Switch игра смогла выйти, никаких вопросов.
Юдзиро Усуда (продюсер), позволил себе пошутить в Твиттере:
Он заявил, что они будут делать игры серьезнее, для того чтобы проходить цензуру, в том числе Steam. Но также он отметил, что на самом деле нет, они не будут делать игры другими, а продолжат как всегда, чтобы игроки могли наслаждаться. (предупреждаю, твит понять сложнее, чем кажется).
Неизвестно когда игра сможет получить доступ в Steam, и вообще сможет ли. Думаю команда быстро найдет способ, как подарить шанс игрокам, поиграть в Duel Princess.