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Появились новые подробности об игре Dune: Spice Wars
Мультиплеер, пять фракций, это RTS смешанный с 4Х.
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Команда разработчиков из Shiro Game опубликовала интересные детали об своей 4Х-стратегии под названием Dune: Spice Wars. Эта игра создана по мотивам романов известного Френка Герберта. Создатели заявили, что они постараются придерживаться истории книги, и реализовать множество идей Френка в новой игре. Вот некоторые детали из слов команды:

  1. Это будет 4Х-стратегия смешанная с Real-Time Strategy. Собственно игра будет идти в реальном времени, однако все происходит медленно и с паузами.
  2. Строительство базы будет экзотичным для любителей стратегий. Игроки привыкли, что вам нужно выбрать здание, а потом место для него, однако, в Dune вы будете просто добавлять здания в интерфейс базы.
  3. На старте игры пользователям дадут доступ к четырем фракциям, а время, которое игра проведет в раннем доступе, даст жизнь еще одной фракции.
  4. Дом Атрейдесов изображен на зелёном фоне, что возвращает нас к словам об "каноничности игры к книгам".
  5. Возможно, но не точно. В будущем могут появиться фракции из игр, однако, первое время команда будет работать только с героями из книг.
  6. Карты генерируются процедурно с совершенно разными параметрами силы ветра, активности песчаных червей и так далее, что делает игру менее однотипной.
  7. Пустыни это как море в других играх. Пересечь их можно со временем, когда пользователь исследует необходимые технологии или построит аэродром.
  8. В игре будет мультяшный стиль.
  9. Игра поддерживает мультиплеер, и имеет сюжетную кампанию.
  10. Планов на поддержку модов и аддонов для игры - нет.
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Игра выйдет в 2022 году.

#rts #dune #4x stratgey #real-time strategy
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