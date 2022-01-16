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Команда разработчиков из Shiro Game опубликовала интересные детали об своей 4Х-стратегии под названием Dune: Spice Wars. Эта игра создана по мотивам романов известного Френка Герберта. Создатели заявили, что они постараются придерживаться истории книги, и реализовать множество идей Френка в новой игре. Вот некоторые детали из слов команды:
- Это будет 4Х-стратегия смешанная с Real-Time Strategy. Собственно игра будет идти в реальном времени, однако все происходит медленно и с паузами.
- Строительство базы будет экзотичным для любителей стратегий. Игроки привыкли, что вам нужно выбрать здание, а потом место для него, однако, в Dune вы будете просто добавлять здания в интерфейс базы.
- На старте игры пользователям дадут доступ к четырем фракциям, а время, которое игра проведет в раннем доступе, даст жизнь еще одной фракции.
- Дом Атрейдесов изображен на зелёном фоне, что возвращает нас к словам об "каноничности игры к книгам".
- Возможно, но не точно. В будущем могут появиться фракции из игр, однако, первое время команда будет работать только с героями из книг.
- Карты генерируются процедурно с совершенно разными параметрами силы ветра, активности песчаных червей и так далее, что делает игру менее однотипной.
- Пустыни это как море в других играх. Пересечь их можно со временем, когда пользователь исследует необходимые технологии или построит аэродром.
- В игре будет мультяшный стиль.
- Игра поддерживает мультиплеер, и имеет сюжетную кампанию.
- Планов на поддержку модов и аддонов для игры - нет.
Игра выйдет в 2022 году.