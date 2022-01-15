Попытка набрать игроков с помощью популярного сериала?

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Вчера Dice вместе с Ripple Effect рассказали игрокам, об некоторых изменениях в режиме Portal из Battlefield 2042. Команда разработчиков послушала пользователей, и решила вернуть в официальную подборку режимы "Штурм 2042" и "Штурм сквозь эпохи". Создатели сказали, что режимы будут доступны некоторое время. Возможно режим "Штурм" попадет в основную игру.

В ту же самую подборку Portal добавили новый режим "Run. Stop, Kill. Repeat. Кто смотрел сериал "Игра в кальмара" сразу узнает, что это аналог игры "Красный свет, зелёный свет". В Battlefield 2042 вам дают нож и 20 секунд, все это время вы бегаете по карте, а по истечению времени все пользователи останавливаются на своем месте, получают оружие, и должны убить противника, который оказался близко к вам и не успел убить вас. Это FFA режим, а ограничение на убийства: 15. Правда режим в подборке будет доступен только до 20 января, что насчёт фан серверов - не понятно.

Плюс к изменениям в Portal, началась миссия, которая обновляется раз в неделю, за выполнение которой вы получите в коллекцию скин для Маккея, в стиле дикого запада. Чтобы выполнить миссию, необходимо 30 раз поднять союзника из отряда, или же наоборот, вас поднимут 30 раз. Также нужно восстановить 2000 здоровья союзникам, и ещё, убить, либо сделать 50 ассистов.

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