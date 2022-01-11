Генеральный директор Take Two упомянул в своем списке об этой игре...

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У гоночных игр сейчас все очень хорошо, может быть благодаря успешной Forza Horizon от Microsoft, ведь она бьет рекорды как на консолях, так и на ПК. Что-ж, может запах успеха и денег позволил Take-Two вспомнить о своей мертвой серии игр Midnight Club, а ведь ее разрабатывала Rockstar, и не забыв про нее, игра могла приносить неплохие деньги.

Генеральный директор Штраус Зельник в своих словах упомянул о франшизе Midnight Club, после анонса покупки Zynga. Но почему он вспомнил о Midnight Club, если она выходила давным-давно? Может это намек?

Почти все игры из списка неплохо себя чувствуют в условиях 2022 года, а слухи о новом Bioshock не прекращаются, а вот про Midnight Club никто не говорит, все тихо...

Список тайтлов, которые упомянул директор:

Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization, Mafia и Kerbal Space Program.



Так почему же генеральный директор упомянул данную франшизу? Причин немного:

Игра в разработке, либо в планах компании, и они могут выпустить новую игру как на ПК, так и на смартфоны, последнее более вероятно, так как можно взять много денег с мобильных игроков. Midnight Club преодолела отметку в пять миллионов продаж, и директор решил напомнить игрокам об франшизе.

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Что-ж, узнаем почему он упомянул тайтл в скором времени, если конечно игра действительно в разработке...