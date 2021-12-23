С пострелизной поддержкой Battlefield 2042 по словам Хендерсона — все плохо.

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На данный момент буквально ничего не известно о пострелизной поддержке Battlefield 2042, а студии Dice и Ripple Effect молчат. У игроков есть инсайдер Том Хендерсон, однако, его слова вряд-ли обрадуют фанатов. Он говорит, что с контентом огромные проблемы, а игра находится в производственном аду.

Все же новый сезон должен выйти, и датамайнер Temporyal готов поделиться информацией, хотя этого совсем мало, по сравнению с другими проектами. Датамайнер сообщил, что в первом сезоне Battlefield 2042 появится карта Exposure, она будет использоваться в "Глобальной войне". Сейчас доступно первое изображение новой локации.

Exposure перенесет игроков в Канаду (Британская Колумбия). Цель конфликта — секретный исследовательский центр, который был раскрыт после оползня. Русские думают, что в центре хранится таинственное оружие.

Если рассмотреть картинку поближе, то можно разузнать пару интересных моментов:

Карта будет открытой — поле, и мало укрытий. Несколько высот, и дополнительно для тактической игры, лес. Скорее всего, эта и следующие локации станут меньше, как просили фанаты.

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Новый сезон точно не выйдет в 2021 году, видимо он ожидается к февралю-марту 2022 года, как минимум об этом где-то говорилось.