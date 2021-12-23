Евросоюз официально дал разрешение на переговоры.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Аж в апреле 2021 года, стало известно о желании Microsoft приобрести компанию Nuance за 19.7 миллиардов долларов. Прошло довольно много времени с Апреля, и вот наконец-то Евросоюз завершил свою проверку по этой сделке, и заявили, что данная покупка никак не повлияет на конкуренцию.

Microsoft не монополист, а если и монополист, то очень смышлёный.

Но все-таки осталась одна проблема, чтобы завершить сделку, нужно дождаться решение Великобритании по этому поводу. Решение от Британии будет объявлено не ранее января 2022 года.

Если всё-таки в итоге Microsoft сумеет приобрести компанию, то данное приобретение станет самым крупным у Microsoft за последние пять лет. Корпорация потратила 27 миллиардов долларов на сервис Linkedln, аж в 2016 году. Напомню, что в марте текущего года они купили издательство Zenimax за 7.5 миллиардов, но по сравнению новой покупкой, это цветочки.

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Nuance — американская компания, которая была основана в 1992 году в Массачусетсе. Она сделала основу для технологии Siri. С 2019 года две компании (Nuance+Microsoft) сотрудничают для разработки новой технологии. Они пытаются сделать жизнь врачей легче. Их технология будет записывать разговор пациента и врача, а после вводить данные в мед.карту.