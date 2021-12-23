Игра становится все более успешной.

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Студия Milestone из Италии поделилась приятной новостью с игроками, а именно то, что игра Hot Wheels Unleashed побила отметку в миллион продаж. С момента релиза прошло не так много времени, напомню, что она вышла 30 сентября. Эта игра оказалась самой быстропродаваемой у компании, и для них это успех.

С февраля, когда мы анонсировали Hot Wheels Unleashed, мы получили много сообщений от фанатов. Это показывает, любовь к нам со стороны нашего сообщества. Слова генерального директора Milestone (немного изменены)

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Игра Hot Wheels Unleashed позволяет игрокам вспомнить их коллекцию, или поучаствовать в этом, если этого не делали ранее. Создать свою уникальную и разнообразную трассу, и погонять с друзьями на игрушечных болидах от легендарной Hot Wheels. Все модели существуют в реальности, однако, в игре они оснащены различными ускорителями, для красивого дрифта, прыжков и просто классной и зрелищной гонки. Игра дает множество различных эмоций за короткое время, так что поиграв пару часов вы точно останетесь довольны, думаю, вам стоит попробовать поиграть в эту игру. Правда у игры есть проблемы с онлайном, в Steam всего 225 человек за последние 24 часа. Отзывы также смешанные, а если смотреть на проценты положительных — 78%, то об покупке стоит задуматься.