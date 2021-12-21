Теперь это официально, от разработчиков.

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Август 2021 года, кликер под названием Cookie Clicker вышел на просторы Steam. За короткое время игра стала очень популярной, а вот фанаты быстро сообразили, что можно попросить официальную поддержку модов, и вместе просили это. Спустя пол года разработчики наконец-то смогли сделать это, и с выходом обновления 2.043 игра официально поддерживает Steam Workshop.

Сейчас интересный кликер имеет в своей коллекции более 70 совершенно разных модификаций. Одни носят лишь косметический характер, а другие добавляют в игру новые мини-игры, кардинально сменив впечатление об игре.

Создатели заявили, что это последнее техническое обновление игры, и остальные апдейты будут лишь увеличивать контент в игре, создавать новые мини-игры, короче говоря расширять геймплей. Это конечно хорошо, что разработчики решили сфокусироваться на расширении контента в игре, чтобы сделать ее более разнообразной, однако, нельзя забывать об исправлениях, и оптимизации игры, ведь всегда можно сделать игру ещё лучше в техническом плане, так что с одной стороны решение разработчиков понять можно, а с другой непонятно почему они сделали именно так.

Текст разработчиков из Twitter: "но все таки! Я только что обновил Cookie Clicker в Steam с поддержкой Workshop, и мы очень рады видеть, что люди придумывают. пожалуйста, на самом деле не загружайте мой пример мода Pilk, это ужасно"

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Да, автор сказал что его мод ужасен