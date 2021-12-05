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Разработчики Gran Turismo 7 показали новый геймплейный ролик
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Sony вместе с разработчиками из Polyphony Digital показали пользователям новый геймплейный ролик по игре Gran Turismo 7, там показана часть гонки "Deep Forest Raceway", если вы ранее играли во франшизу, то трасса должна быть вам знакома как никогда. Данный трек живёт с момента выпуска первой игры франшизы.

Трек "Deep Forest Raceway" — это трасса с крупной историей во всей серии Gran Turismo. Первый раз трек был добавлен в первой части игры, это произошло аж в 1997 году, а далее гонку решили добавлять в каждую часть игры. Последний раз данная трасса была доступна в шестой части игры, которая вышла в 2013 году, а вот в Sport гонка отсутствовала. Возможно, игроки даже заскучали за легендарным треком. В седьмой части создатели решили возродить культовую трассу, и порадовать всех ветеранов франшизы.

Напомню, что Gran Turismo 7 выйдет 4 марта 2022 года только на консоль PlayStation 5 и PlayStation 4. Прямо сейчас можно оформить предварительный заказ, и получить несколько бонусов на релизе игры, но делать это советую только в том случае, если вы уверены в игре и готовы поддержать команду создателей.

Если вы вдруг не уверены в тайтле, лучше подождать первых видеороликов после выхода игры.

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Василий
20:48
А он мне говорит - Пейн, я некстгена не чувствую, а я такой - а его и нет.
Авторы Gran Turismo 7 показали две минуты геймплея от первого лица
Vincent Smith
20:46
Вот это новость, вот это неожиданность! А ничего, что в TDP там в 3 раза разница? Жене взял весной Lenovo Legion 5 Pro с R7 5800H / RTX 3070 за 1800 евро, все он нормально тянет, вообще не жалуемся.
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Daimler
20:37
Такое впечатление, что с каждым новым показом этой игры они даунгрейдят графоний. В самом первом ролике прям некст-ген, а сейчас вот уже как типичная игра PS4.
Разработчики Gran Turismo 7 показали новый геймплейный ролик
Simon Crebbs
20:37
Круче не будет. Напротив, она очень похожа на безыдейную смесь всего, чего мы уже проходили ранее. Нечто вроде "индюшатины" по мотивам Division.
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