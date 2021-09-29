Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX Начислено вознаграждение
Опубликован свежий британский чарт по продажам игр
Как я и думал, GTA V вновь вернулась в топ.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Совсем недавно был опубликован Steam чарт по продажам видеоигр за прошлую неделю, и вот подоспел новый чарт, но уже в магазинах по всей территории Великобритании. Топ также составлен по продажам за прошлую неделю, которая завершилась 25 сентября. Первую позицию почётно занимает Mario Kart 8 Deluxe для Switch, кстати для этой платформы сделаны и следующие две игры на втором и третьем месте. Что ж, на втором находится Minecraft, как я говорил выше, для Switch. На третьем располагается Animal Crossing: New Horizons, кстати эти проекты неплохо держат чарт, они были и в прошлый раз. На четвертом месте Lost Judment, а на пятом - Deathloop. На шестое место вновь ворвалась GTA V, она отсутствовала несколько раз подряд, и сейчас вернулась. Из известных отмечу F1 2021, она занимает восьмое место в топе, а Spider-Man: Miles Morales на девятом месте. Отмечу одиннадцатое место, это Ghost of Tsushima: Director's Cut, ранее она также была в топе. Предлагаю рассмотреть данный список, там имеется пара интересных проектов (топ 10):

реклама

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Возможно GTA V поднимется на пару мест вверх, а Deathloop и четвертое место упадет до 8-9 во всем чарте, а узнать результат сможем уже совсем скоро, а именно в конце этой недели.

1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
45
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
14
Поставщики Intel и Nvidia временно остановят производство в Китае из-за отключения электростанций
10
Японцы стоят в очереди за Oreo с покемонами, а редкий с Мяутом продаётся за 7 000 000 рублей
8
В Steam появилась живописная технодемка The Market of Light на движке Unreal Engine 5
3
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
139
Количество пользователей TikTok достигло 1 миллиарда
11
Авторы гоночной аркады Hot Wheels Unleashed напомнили о скором релизе с помощью зрелищного трейлера
+
Ремейк System Shock находится на завершающих стадиях производства, релиз — скоро
4
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
16
Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
3
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
+
Австралийские специалисты модифицировали Tesla Model 3 в гибрид с 95-м бензином
9
Стали известны системные требования Battlefield 2042: минимум Ryzen 5 3600 и Radeon RX 560
10
В Китае запретили детям до 16 лет вести прямые трансляции
36
Инженеры из Швейцарии предложили новый метод переработки пластика
8
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
369
Пошаговая стратегия Rise of Humanity про противостояние роботам через месяц выйдет в раннем доступе
1
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
26
Тесты показали значительный рост автономности iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями
2

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
146
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
127
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
10
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
26
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
16
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
18
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
34
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
+
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
2

Сейчас обсуждают

Alagar81
11:50
К сожалению, так и есть. Именно поэтому я не вывожу более 100к за раз + хороший промежуток выдерживаю по времени + оф. доходы не низкие чтоб банк не фокусировался на этих переводах, неудобно конечно, ...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Сыгындырдык Ийдыкдырдынов
11:49
Зачем мне еще одна карта, я не майнопи***ор, мне есть на чем играть. 🤷‍♂️Я хочу чтобы карты доставились не ублюдкам, которые за 10ку в жопу дадут, а нормальным людям. Больше нормальных людей купит ка...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Xenos_One
11:49
Да, так будет вернее, но тут речь о сфере развленчений (фильмы, игры и т.д)
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
Виталий Shokerxxx
11:48
угу всего пару граммов антивещества нужно. стоимость теоретическая 2 триллиона евро за грамм). только по миру пока нету таких у кого столько денег.
Илон Маск стал самым богатым человеком на планете с состоянием свыше 200 миллиардов долларов
Павел Тюльников
11:47
Если бы это было никому не нужно - не было бы спроса, а без спроса и предложения соответственно, а следовательно ни кто бы и не манил. Паразитированием по такой логике всё что угодно можно назвать, в ...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Твоя мамка
11:46
Ты у себя в голове что-то придумал, а я не понял и теперь забей - гениально
Добыча альткоинов на видеокартах невыгодна – Ethereum Classic потеряла 50% дохода за 3 недели
Leonid Shagidullin
11:45
Попробуйте показать удостоверение толпе, которая интересуется твоей задницей. будет увлекательно. И посыл не про то.
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
rusbear
11:45
Лох не мамонт, он не вымрет
Покупка отборных процессоров c лучшим разгонным потенциалом в Silicon Lottery более будет недоступна
Артур Петросян
11:45
эти ремастеры нацелены на молодое поколение, которое слышало про эти мегахиты, но поиграть в них не может, так как у них кровь из глаз начинает идти от старого лампового графония.
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Олег Власов
11:43
Майнинг это паразитирование ничего не производя,уничтожение ресурсов, в природе есть такие насекомые называются трутни,их до поры до времени обрабатывают затем уничтожают.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем