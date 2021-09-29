Как я и думал, GTA V вновь вернулась в топ.

Совсем недавно был опубликован Steam чарт по продажам видеоигр за прошлую неделю, и вот подоспел новый чарт, но уже в магазинах по всей территории Великобритании. Топ также составлен по продажам за прошлую неделю, которая завершилась 25 сентября. Первую позицию почётно занимает Mario Kart 8 Deluxe для Switch, кстати для этой платформы сделаны и следующие две игры на втором и третьем месте. Что ж, на втором находится Minecraft, как я говорил выше, для Switch. На третьем располагается Animal Crossing: New Horizons, кстати эти проекты неплохо держат чарт, они были и в прошлый раз. На четвертом месте Lost Judment, а на пятом - Deathloop. На шестое место вновь ворвалась GTA V, она отсутствовала несколько раз подряд, и сейчас вернулась. Из известных отмечу F1 2021, она занимает восьмое место в топе, а Spider-Man: Miles Morales на девятом месте. Отмечу одиннадцатое место, это Ghost of Tsushima: Director's Cut, ранее она также была в топе. Предлагаю рассмотреть данный список, там имеется пара интересных проектов (топ 10):

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Возможно GTA V поднимется на пару мест вверх, а Deathloop и четвертое место упадет до 8-9 во всем чарте, а узнать результат сможем уже совсем скоро, а именно в конце этой недели.