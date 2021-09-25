Уже появились обзоры на игру и реакция фанатов.

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В регионе Индонезии и на Филиппинах стартовал тест новой мобильной игры Battlefield Mobile, напомню, ее разрабатывает студия Industrial Toys вместе с EA. Почти сразу после выхода тестовой версии игры, в сеть попало очень много различных геймплейных роликов, которые показывают сражения в новом тайтле, и его графику. Сейчас в игре доступно только одна карта Grand Bazar и один режим Conquest. На выбор доступно по одному оружию на один класс.

EA в ближайшее время будет проводить ещё тесты для большего количества регионов, а не только этих двух. Несмотря на ограничение по регионам, игру можно скачать через АПК, а после войти и играть без ВПН. Battlefield Mobile будет работать только на Android 7.0 и выше, так что высокая графика может пойти только на самых лучших устройствах. В плане монетизации — скорее всего будет множество различной косметики, а также боевой пропуск, и куча других методов, возможно взятых из старшей версии на PC. Сейчас игра имеет множество проблем, например анимации, разрешение и другое, а это значит, что выход состоится не раньше лета 2022 года. Из плюсов отмечу разрушение на карте, бросив гранату можно разрушить некоторые здания и укрытия. Кстати, вот обзор на игру:



