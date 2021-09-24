Однако увидеть их могут лишь ветераны серии.

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SEGA вместе с коллективом из Sports Interactive показали новый ролик длительностью минуту, всего-то, но в нем можно заметить изменения в симуляторе Fotball Manager 2022, хоть и увидеть их могут лишь ветераны серии, а может это чувство и обманчиво, кто знает.





Может быть вы и сами нашли изменения, но позвольте вам рассказать о них: во-первых новый интерфейс, что довольно логично, появились предложения об покупке игроков через агента, а дедлайн трансферного окна будет как в реальной жизни. Это может очень серьезно повлиять на рынок. Также появится новая позиция под названием центрального защитника (Wide Centre-Back), которая позволит игроку быстрее начинать защищаться. Конечно, это не все изменения в игре, в скором времени они могут показать новые изменения, хотя это вряд-ли, так как Football Manager 2022 выйдет уже 9 ноября на персональные компьютеры, Xbox, Mac, Switch и мобильные устройства. Кстати, на старте игра будет доступна в Game Pass. Именно это радует, ибо за одну подписку можно будет получить сразу два тайтла, угадайте какие. Ведь в ноябре выходит Forza Horizon 5, так что можно убить двух зайцев одной подпиской, и протестировать две игры сразу.