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Новое обновление для PUBG под номером 13.2 довольно активно тестировали на специальных серверах, и вот сегодня апдейт стал доступен для скачивания. Из самого интересного — появился новый пистолет-пулемет калибра 5.6мм P90, на него можно установить подщёчку, гарду, лазер и глушитель. Из-за калибра 5.6мм его можно использовать как на ближних дистанциях, так и на дальних, однако, необходимо немного времени для освоения отдачи. Напомню, ранее в категории был только Томпсон.

С обновлением добавили новое транспортное средство. Это новый пикап Porter, но покататься на нем можно только на карте Taego, кстати, которая вышла не так давно. Теперь в автомобили можно будет складывать свое снаряжение, для этого используется новая функция багажника, однако, на платформе PC данная функция временно не работает, ибо имеется баг с дублированием предметов. Скорее всего его в скором времени поправят, и функция будет стабильно помогать игрокам утащить за собой больше патронов и аптечек. На Эрангеле появился новый режим, где играет всего 12 игроков, остальное место заполняется ботами. Играть можно в одиночку, вместе с другом или даже с отрядом друзей. Получается 3 отряда, 6 дуо, либо 12 соло игроков. Полный список изменений доступен в блоге разработчиков по этой ссылке.