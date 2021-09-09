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Опубликован обновленный список автомобилей в Forza Horizon 5

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Наверное все ждут новую часть Forza Horizon 5, которая перенесет игроков из дождливой Англии в солнечную, жаркую и пыльную Мексику. Команда разработчиков из Playground Games опубликовала новый список автомобилей, доступных на релизе игры, и он уже довольно длинный, а до выхода игры ещё два месяца. Разработчики заявили, что перечень авто будет пополняться, так что есть надежда на появление в игре известной немецкой компании BMW и их новых автомобилей. Плюс ко всему был представлен новый дневник разработки, где коллектив поделился с игроками частью геймплея и новыми деталями в игре.

Во-первых, игра не получит демоверсию, а также ее можно будет пройти вместе со своим другом в кооперативе, причем полностью. Сюжетный режим называется Horizon Adventure, а задача игрока — попасть в Зал Славы, выполняя задачи, исследуя карту и выполняя другие активности. С прохождением откроются новые локации для игры. Horizon Adventure - это по сути множество маленьких историй, например, в одной из них вы будете искать редкий легендарный автомобиль. Полное прохождение сюжетного режима займет всего 10-20 часов, а далее все в стиле Forza, онлайн и коллекционирование множества авто.

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Что насчет авто? В игру добавили очень редкую марку Toyota, однако, в игре отсутствует популярная BMW. Также присутствуют популярные марки по типу Mercedes, Ford, Mclaren. Имеются и более экзотичные: Rimac, KTM. 

Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

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