Новинка Hades находится на восьмом месте в британском чарте
Напомню, что я недавно писал о новом британском чарте, ознакомиться с ним можно по этой ссылке.
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Британский чарт физических копий видеоигр меняется очень быстро, за две недели произошло очень много изменений в нем. Новинка Hades стартовала на восьмом месте, что странно, ведь у тайтла есть много наград. Видимо, игроки из Британии не любят "рогалики". 70 процентов продаж игры пришлось на некстген консоль PlayStation 5, 23 процента на PS4, а остальные маленькие "процентики" на Xbox (в этом вся и проблема).
Из-за новых поставок некстген консоли PS5 в Британию, очень сильно увеличились продажи игр для нее, например, ранее сильно упавшая в продажах Ratchet & Clank: Rift Apart смогла вернуться в топ 10 со скачком продаж на целых 313%! На 11 месте находится Resident Evil Village со скачком на 151%, а на 12 - Spider-Man: Miles Morales (101%).
Лидеры недельного чарта за 8-14 августа, это Mario Kart 8: Deluxe, которая ранее находилась на третьем месте. На втором месте находится GTA V, ранее она была на шестом месте, рост продаж составил 44 процента. На третьем месте "Minecraft" на Switch, кстати, ранее он занимал пятое место. В остальном список поменялся не особо, можете сами на него посмотреть:
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Мои ожидания на следующий чарт: GTA V скорее всего опуститься на несколько мест вниз, а PS5 игры и вовсе пропадут из топа до следующей поставки консоли. Minecraft, Valhalla и другие ПК-игры, думаю, останутся в топе.
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