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Похоже, что в скором времени появится новое событие в Rainbow Six Siege, которое посвящено новой части игры. Игроки смогут столкнуться с некой инопланетной угрозой. Данное событие начнется 3 августа.

Видимо это будет временный режим, где одна команда будет состоять из всем известных классических оперативников, а другая из пришельцев. Действия будут разворачиваться в "Абиджане", на локации "Консульство". Эта карта должна быть хорошо известна игрокам в Siege. Судя по утечкам, событие будет доступно целых три недели, так что если там можно будет забрать награды, времени будет очень много.

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Как я сказал выше, это событие посвящено новой игре Rainbow Six Extraction или же "Эвакуация", сам кооперативный шутер выйдет в январе 2022 года, однако, его могут перенести ещё раз, по причине вируса (как иронично).

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Rainbow Six Siege вышла 1 декабря 2015 года в Steam. Игра имеет более 950 тысяч отзывов, из них 87 процентов положительных. С онлайном все отлично, за последние 24 часа в игру сыграло целых 76'099 игроков. Рекорд онлайна в Steam - 201 тысяча одновременных игроков на сервере. С выходом временного режима, цифра может серьезно вырасти. Сейчас за игру просят 829 рублей (Steam версия игры, базовая).