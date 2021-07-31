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Большинство других разработчиков, студий и компаний обновили свои игры до некстген версии совершенно бесплатно для всех владельцев обычной версии игры (кроме FIFA 22 конечно). Команда разработчиков из Gaming Minds Studios решила поступить также, и они будут обновлять свою экономическую стратегию Port Royale 4 до некстген версии бесплатно. Вместе с Kalypso Media они объявили, что новый апдейт будет абсолютно бесплатным для всех игроков и станет доступен для загрузки примерно через месяц, может немного позже. В состав патча войдут поддержка 4К-разрешения и различные улучшения графики, например, более реалистичное и красивое освещение, вода и так далее. Отмечу, что пользователи смогут перенести свое сохранение на новую консоль, и они не должны испытать каких-либо проблем с этим. Выход обновления запланирован на начало сентября, а именно 10-ое число. Пока фанаты будут ждать релиза патча, разработчики предлагают вашему вниманию маленький трейлер, который показывает улучшения и нововведения в апдейте.

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Port Royale 4 вышла 25 сентября 2020 года и доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox One. В Steam она имеет 1000 отзывов, из которых всего 59 процентов положительных. Как вы поняли, онлайн тоже будет страдать - 135 игроков за последние 24 часа. Однако, при всем этом за игру просят целых 1399 рублей.





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