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Европейский союз выписал штраф Amazon на сумму 888 миллионов долларов

Вы знаете, эта сумма побила рекорд.
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Европейский союз выписал штраф на сумму 888 миллионов долларов (746 миллионов евро) компании Amazon. Причиной такого огромного штрафа стало нарушение строгих правил обращения с частными данными пользователей. Возможно вы знаете, это по сокращению "GDPR". О штрафе объявила сама обвиняемая компания Amazon, об этом написано в их документах, которые были опубликованы пару дней назад. Отмечу, что в Amazon считают штраф безосновательным и они серьезно подойдут к защите по этому делу, ещё бы, такую сумму выплачивать никто не хочет! 

В интервью Bloomberg один из представителей сказал, что утечек не было, а информация покупателей хорошо защищена, так что проблем со стороны компании точно нет. Он несогласен с решением CNPD. Кстати, данный штраф вырос до такой суммы из-за жалобы от некой "La Quadratute du Net", это французская группа людей, которая выступает за безопасность частной информации. Напомню, что данная группа не в первый раз штрафует "Гигантов", например, в 2019 году они подали иск и успешно оштрафовали Google на 57 миллионов долларов. Огромный штраф - это не первое и уж точно не последнее дело против Amazon в Европе. Сейчас компания находится в центре внимания антимонопольного расследования. Они считают, что Amazon используют данные продавцов для улучшения своих продаж, что и повлекло новое дело. Быть "Гигантом" в наше время очень непросто.

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