Разработка второй части Fantasian почти завершена
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Ещё в апреле вышла первая часть игры Fantasian в сервисе Apple Arcade, а сейчас создатель сообщил, что почти завершил разработку и полировку второй части игры. Разработчик в интервью с Famitsu заявил, что вторая часть игры будет в два раза больше первой, и даже сами разработчики удивились такой работе. В новой части игры появятся боссы, по словам создателя, они будут уникальные и сложные.
Fantasian понравилась пользователям из-за своей уникальности, например, вместо обычной графики, команда разработчиков использовала диорамы, которые создавались вручную. Как говорит создатель игры Хиронобу Сакагути, с помощью этого он хочет передать всю "Ламповость" и уникальность своей игры. Оценки у игры довольно смешанные. На Metacritic она имеет оценку в 79 из 100 баллов, что неплохо для маленького количества разработчиков. Насчёт переноса игры на другие платформы ничего не известно, но возможно создатель попробует сделать это, и игроки смогут попробовать игру на ПК или консолях.
Немного о сюжете первой части: Вы будете играть за некого Лео, который потерял память. Ваша задача восстановить ее, а для этого будете путешествовать по миру, который был захвачен искусственным интеллектом.
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