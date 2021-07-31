6 августа стартует событие "Летний десант" в War Thunder
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Всего пару дней назад вышел четвертый боевой пропуск под названием "Бесстрашный вольтижер" для War Thunder. Оказалось, что боевой пропуск - это не все занятия для игроков в августе, ибо команда разработчиков из Gaijin объявила о подготовке к старту марафона "Летний десант".
В событии необходимо будет выполнять задачи, а за них получать звезды для ивента. Чем больше звёзд вы заработаете за событие, тем лучше награды вы получите. В число наград входят различные декали, камуфляжи, купоны и другая косметика. Также можно будет получить новую технику - в этом случае возможно забрать шведский истребитель "VL Myrsky II". Но это не все, вы сможете забрать любую технику из списка ниже:
- Реактивный палубный ударный самолёт Buccaneer S. 1.
- Эсминец RN Aviere из Италии.
- Катер Type 3 Ka-Chi.
- Боевую машину БМД-4.
Этот марафон начнется 6 августа в 14:00 по московскому времени. Событие продлится около трёх недель, оно завершится 30 августа. За такой промежуток времени можно успеть забрать все награды, конечно если вы готовы потратить время на марафон. Список техники невелик, так что потратив немного времени, можно будет получить отличную боевую машину. Посмотрим, насколько много сил будет требовать ивент для получения всех наград.
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