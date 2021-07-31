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Коллектив из RocketWerkz сообщил о переносе даты выхода симулятора выживания Icarus. Ранее игра должна была выйти 11 августа, а теперь релиз состоится только в ноябре. Основатель студии заявил, что в игре имеются проблемы и баги, которые необходимо устранить, а потому они переносят релиз, ведь команда хочет сделать "Потрясающую игру". Однако, имеется и хорошая новость для пользователей, которые уже оформили или хотят оформить предзаказ игры. Команда разработчиков проведет некие "бета выходные", где игроки смогут протестировать игру и исследовать доступные локации. Все это пройдет начиная с конца августа и заканчивая ноябрем. Например, с 28 по 29 августа игроки будут исследовать лесную локацию, строить и заниматься охотой. 11-12 сентября будут изучать природные явления в игре, а 25-26 сентября отправятся в увлекательное путешествие по Арктике, где будут противостоять жуткому холоду и метели. 9-10 октября игроки смогут изучать пустыню и столкнуться с песчаной бурей, а 23-24 октября будут рассматривать фракции и их функции. 6-7 ноября будет доступен ивент с наградами, и это завершит "бета выходные". Коллектив сообщил, что вернуть деньги за предзаказ можно в любое время, даже если вы поиграли во все "бета выходные". Кстати, сейчас в Steam действует скидка в 10%.