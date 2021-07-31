Первое дополнение для Outer Wilds выйдет в конце сентября
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В конце апреля текущего года стала известна информация про новое дополнение для Outer Wilds, оно называется "Echoes of the Eye". Сейчас разработчик игры Mobius Digital вместе с издателем Annapurna Interactive готов объявить, что выход данного дополнения состоится уже в конце сентября текущего года. Плюс они поделились информацией о грядущем DLC.
В новом дополнении игрок отправится в новое уникальное путешествие, чтобы открыть некий "великий секрет" солнечной системы. По трейлеру можно сказать, что солнце подверглось блокировке аномалией, и похоже, что игрок отправиться изучать именно ее. Ещё коллектив показал новые локации и технологии в игре. Дополнение "Echoes of the Eye" выйдет 28 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Отмечу, что до конца лета игра должна выйти на консоль Nintendo Switch.
Outer Wilds вышла 18 июня 2020 года в Steam. Игра имеет двадцать одну тысячу отзывов, из них 92 процента положительных. Однако, игра имеет большие проблемы с онлайном, как минимум сейчас это именно так. За последние 24 часа онлайн составил всего 873 игрока. Рекорд онлайна за все время в Steam - 4'463 игроков. За игру просят 279 рублей, сейчас действует скидка в 40%. В американском регионе вы отдадите 14'99 долларов.
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