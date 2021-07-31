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Biostar готова представить свою собственную версию видеокарты от AMD - Radeon RX 6600 XT. Анонс состоялся буквально пару часов назад, так что информация очень свежая.

Версия видеокарты от Biostar создана на чипе Navi 23, у которого имеется 32 вычислительных блока и 32 мегабайта быстрого кэша Infinity Cache. Имеется 8 гигабайт оперативной памяти GDDR6, что очень неплохо. Кстати, дополнительное питание осуществляется с помощью 8-pin разъемов, что позволит эффективно расходовать энергию. AMD заявила, что энергопотребление новой видеокарты - 160 ватт. Видеокарта поддерживает абсолютно все новые технологии по типу трассировки лучей DXR, Smart Acess Memory и других интересных технологий, а значит видеокарта без проблем может конкурировать с другими производителями. Напомню, что RX 6600 XT поступит в продажу уже 11 августа, а рекомендованная цена видеокарты - 379 долларов. Однако, из-за майнинга и повышения цен на видеокарты, это останется рекомендованной ценой, которая не будет иметь ничего общего с реальностью. Но все же, будем ждать реальные ценники в магазинах, возможно данная видеокарта сможет победить большие цены и уменьшить переплату, хотя, я в этом очень сильно сомневаюсь, будем ждать!