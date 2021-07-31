Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Biostar представила свою версию видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT

Цена Radeon RX 6600 XT - 379 долларов, однако, это только рекомендованная.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Biostar готова представить свою собственную версию видеокарты от AMD - Radeon RX 6600 XT. Анонс состоялся буквально пару часов назад, так что информация очень свежая.

Версия видеокарты от Biostar создана на чипе Navi 23, у которого имеется 32 вычислительных блока и 32 мегабайта быстрого кэша Infinity Cache. Имеется 8 гигабайт оперативной памяти GDDR6, что очень неплохо. Кстати, дополнительное питание осуществляется с помощью 8-pin разъемов, что позволит эффективно расходовать энергию. AMD заявила, что энергопотребление новой видеокарты - 160 ватт. Видеокарта поддерживает абсолютно все новые технологии по типу трассировки лучей DXR, Smart Acess Memory и других интересных технологий, а значит видеокарта без проблем может конкурировать с другими производителями. Напомню, что RX 6600 XT поступит в продажу уже 11 августа, а рекомендованная цена видеокарты - 379 долларов. Однако, из-за майнинга и повышения цен на видеокарты, это останется рекомендованной ценой, которая не будет иметь ничего общего с реальностью. Но все же, будем ждать реальные ценники в магазинах, возможно данная видеокарта сможет победить большие цены и уменьшить переплату, хотя, я в этом очень сильно сомневаюсь, будем ждать!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
6
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
22
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
18
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
9
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
59

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
44
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
21
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
88
Инвесторы массово выводят Bitcoin с биржи Binance
29
Видеокарты NVIDIA LHR вытесняют модели для майнеров из магазинов РФ, а цены продолжат опускаться
32
Microsoft выпустит не требовательную к железу лайт-версию Windows 11 - Windows CoreOS
13
iOS 14 впервые портировали на Google Pixel 4 без потери функционала
8
Китайские майнеры подключают тысячи ферм в неделю, а хешрейт Биткоина вырос с 65 Eh/s до 100 Eh/s
5
Atomic Heart проиграла суд - показ всех трейлеров с песней «Музыка нас связала» запрещён
20
AMD придётся пожертвовать позициями в бюджетной части рынка процессоров
67
Обновленная моддерами Half-Life 2 и ее эпизоды скоро появятся в Steam
7
Возможен редизайн Windows 8.1
18
Стабильная версия MIUI 12.5 доступна для 14 смартфонов Xiaomi
2
Realme выпустит в России конкурента для Xiaomi Redmi Note 10T со скидкой 30%
1
Инсайдер продемонстрировал дизайн сокета AMD AM5 с установленным процессором Ryzen 7000
46
Переводчик серии книг про Ведьмака подаст на Netflix в суд
4
Binance сообщает о выводе более 30 тысяч Bitcoin на $1 млрд за 15 минут
15
Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов
11
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
25
State of Decay 3 создают на базе Unreal Engine 5
8

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
131
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
32
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
34
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
6
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2

Сейчас обсуждают

Asmodeus
03:08
Шалавами и понторезами они покупаются. А их очень много.
Intel предупреждает о дефиците процессоров и обещает не поднимать цены
DarkShaman
02:59
>> так как оба получат вдвое большую производительность, чем текущие флагманские графические процессоры. Сладкие обещания лживых рекламщиков ((
NVIDIA AD102 и AMD Navi 31 будут потреблять более 400 Вт
LoL
02:50
"Это будет первая материнская плата ROG Crosshair уровня «Extreme», поскольку платформа AMD была переведена на уровни «Formula» и «Hero»." Вторая. Первой была Х370 C6E.
ASUS представила флагманскую материнскую плату ROG Crosshair VIII Extreme AM4
Asmodeus
02:49
Сначала виртуальный секс, потом виртуальная еда? Для России наверное особого актуально будет.
AMD придётся пожертвовать позициями в бюджетной части рынка процессоров
Николай Тищенко
02:34
Если бы была встройка, вполне годный компактный шустрый офисный комп можно было бы собрать с заделом на 10 лет. При условии разумности цены. Для России на ближайшие годы это очень актуально будет.
AMD может выпустить в розничную продажу комплект AMD 4700S
Николай Тищенко
02:26
Как это "приблизительные результаты тестирования"? Результаты либо есть, либо их нет.
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
LoL
02:24
Аналогично, на оверах всем на тебя буква Ю.
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
Николай Тищенко
02:17
Эти сказки про нехватку компонентов для электроники когда закончится?
Нехватка чипов сохранится до первой половины 2023 года, считает генеральный директор STMicro
Алекс Жмышенко
02:16
Ликвидность эфира классик на нуле
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
Renegade1979
02:10
Мнение извращенцев не интересует ))) еще и поставить такое на проц АМД, я именно про ЭТО. На интеле может не так дико смотрится. И еще на ней можно намайнить много эфир. И продать. И купить нормальную...
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем