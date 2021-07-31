Horizon Forbidden West перенесли на 2022 год - это подтвердил Джейсон Шрайер
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Сотрудник из издания Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил перенос игры Horizon Forbidden West на 2022 год. Об этом он сообщил в своем Twitter. Сегодня об этом поговорил и Джефф Грабб, что добавляет правдивости данному инсайду. По словам Джеффа, Sony объявит перенос игры в рамках следующего выпуска State Of Play, он пройдет в сентябре, и это похоже на правду. Напомню, что ещё в начале июля глава PlayStation Studios говорил, что релиз данной игры состоится в ноябре либо декабре 2021 года, но планы и скорость разработки может существенно уменьшится. Похоже именно это и случилось, скорее всего на это повлияла пандемия Covid 19. Сейчас фанатам остаётся только ожидать официального подтверждения инсайда, а это произойдет либо в новом выпуске State Of Play, либо в официальном твиттере разработчиков. Чтобы не пропустить перенос или анонс даты выхода, рекомендую следить за страницей создателей. Отмечу, что это только инсайд, и переноса может не быть, так что ожидаем новой информации.
Игра Horizon Forbidden West будет доступна только на PlayStation 4 и некстген консоли PlayStation 5. Увы, но остальные платформы не получат данную игру в свою коллекцию, и для прохождения вам придется иметь одну из этих консолей.
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