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Команда разработчиков из Black Matter обещала, что к концу лета игра Hell Let Loose выйдет из раннего доступа. Вместе с компанией Team17 они выполнили свое обещание. Игра официально вышла, после двухлетнего периода в раннем доступе. Конечно выход из раннего доступа это хорошо, однако, куда без масштабного апдейта в честь этого? Никуда!

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Новый крупный патч открыл "Восточный фронт". Игрокам стала доступна Советская армия и две новые карты. Плюс в апдейте есть много исправлений и улучшений, а именно около полутора тысяч.

Ещё, коллектив из студии Black Matter поделился дорожной картой по развитию игры на 2021/2022 год. Из нее видно, что в планах добавить новое оружие, технику, ночную карту, музыку и многое другое. Впрочем, если вам интересно, вы можете изучить ее сами. И напоследок - появилось новое дополнение к игре, а в честь официального релиза игры оно ещё и бесплатное, временно, разумеется.

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Hell Let Loose вышла в ранний доступ 6 июня 2019 года и доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series. В Steam игра держит хороший онлайн - 14'190 игроков за последние 24 часа. Сама игра без скидок стоит 1299 рублей.