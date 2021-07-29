Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Под конец мая был выпущен апдейт под номером 4.0.0, он получил название "Teammate Experience" или же командная работа. После выхода патча Ubisoft сразу же приступила к разработке нового контента и уже готова показать краткий список того, что можно ожидать в этом году. Первое, о чем стало известно - это название нового апдейта. Данный патч называется Операция "Motherland". Похоже, что игроки опять встретятся с Карен Боумен. Второе нововведение - "Реликвии древних", это событие появится в рамках коллаборации с игрой Tomb Raider и ее вселенной. Целью ивента будет поиск неких сокровищ. Ещё в том списке имеется информация про презентацию, которая посвящена двадцатилетию серии. На презентации будут различные конкурсы, награды и подарки от разработчиков, а также прямая трансляция.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint вышла 4 октября 2019 года и сейчас доступна на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Данная игра является одиннадцатой частью всей франшизы, а прошлая игра - Ghost Recon Wildlands вышла 7 марта 2017 года. Сейчас игра имеет постоянный онлайн, хоть и не очень большой. За стандартную версию игры просят 624 рубля, и это по скидке в 75 процентов. Стандартная цена - 2499 рублей за базовую версию.